Nu mai am pe nimeni pe pamant. Toti sunt plecati la Dumnezeu: Povestea doamnei Vali, beneficiar al CIAPAD Techirghiol

„O doamnă își pune în evidență frumusețea naturală. Prea mult machiaj îi strică finețea și trăsăturile. Le-am învățat și pe fetele pe care le aveam în subordine aceleași lucruri. Eu eram imaginea hotelului. Eram prima și ultima persoană pe care o întâlneau turiștii. Nu puteam să mă duc la muncă îmbrăcată neglijent, cu hainele șifonate și pantofii tociți. Parfumurile pe care le purtam nu erau din cele mai scumpe, dar mirosul lor era foarte discret. Nu îmi permiteam lucruri scumpe. Aveam 700 de lei salariul, un salariu mediu pe acea vreme, dar tot nu era suficient pentru că toate lucrurile bune erau foarte scumpe, ori nu se găseau“, spune doamna Vali.

S-a născut pe 13 octombrie 1930, la Constanța, deși părinții ei erau din Bușteni. În viață, a avut două mari iubiri: România și meseria, iubiri care și acum, la vârsta de 90 de ani, îi inundă inima cu fericire și i-au ghidat toți pașii în meseria aleasă.„Turiștii vin și pleacă, dar tu rămâi aici. De aici mănânci o pâine. Apără-ți țara, în primul rând“, după aceste vorbe înțelepte și-a ghidat doamna Vali cariera. A fost Șef Serviciu Personal la hotelul Raluca din Mangalia (manager, în traducerea timpurilor actuale). A lurat acolo de la vârsta de 20 de ani, până a ieșit la pensie.Toată viața ei a purtat tocuri, s-a îmbrăcat în rochii elegante, dar nu a exagerat niciodată cu machiajul.Doamna Vali își amintește că cei mai mulți turiți care ne vizitau litoralul în acea vreme erau nemți iar ea avea un avantaj: le vorbea cât de cât limba. „Eu îi luam de la navă, pentru că veneau pe Dunăre și îi duceam la hotel. Și tot eu îi duceam înapoi la vapor. Eu le prezentam hotelul, le făceam programul și nu am avut nicio reclamație. În cartea de impresii, mereu începeau cu primirea pe care le-o făceam și erau mereu plăcut surprinși că șefa de serviciu vorbește germana. De unde atâta? Știam și eu suficient cât să port o conversație simplă. Când mă depășea situația și nu mai făceam față cu germana pe care mi-o aminteam eu, îmi găseam o scuză și mă retrăgeam. Plus că trebuia să fii mereu foarte atent la ceea ce vorbești pentru că te trezeai cu Securitatea care venea peste tine și îți punea tot felul de întrebări: , și eu n-aveam de gând să stau să dau cu subsemnatul. Părinții mei mi-au spus că uneori este bine să taci, să te faci că nu înțelegi și să te retragi“, povestește doamna Vali.Doamna Vali spune că România era o țară foarte căutată în special de turiștii nemți datorită serviciilor hoteliere de calitate și frumuseții litoralului. Camerele erau foarte curate, ordonate, personalul era mereu zâmbitor și primitor iar, în semn de mulțumire, nemții le făceau cadouri. „Cu toate că primeam cadouri, nu m-am încurcat niciodată în discuții cu nimeni, nu am profitat niciodată și mi-am văzut de treaba mea. La fel le-am învățat și pe fetele mele, cameristele, și cred că din acest motiv ne-au apreciat așa de mult toți turiștii și au simțit nevoia de a ne mulțumi oferindu-ne cadouri, lucruri care, pe atunci, la noi nu se găseau, de la ciorapi de mătase până la materiale sau rochii de dentală, căci așa era moda atunci“, spune doamna noastră.