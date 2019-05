Nu mai amana: mergi si masoara-ti tensiunea! Intr-un an, pierdem 30.000 de romani...

Tensiune arteriala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Raspunde sincer: cand ti-ai masurat ultima data tensiunea arteriala? Dar pe cineva drag tie ai indemnat sa faca acest lucru? Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de deces in Romania, fiind responsabile de aproximativ 58% din totalul deceselor. Nu mai amana: mergi si masoara-ti tensiunea! Numai hipertensiunea arteriala a generat in anul 2017 circa 30.000 de decese. Iar o buna parte din ele puteau fi evitate sau amanate… Abordarea sistematica, integrata, a factorilor de risc pentru bolile cardiovasculare, programele sustinute de depistare a pacientilor cu hipertensiune arteriala, monitorizarea atenta si, nu in ultimul rand, masurile serioase pentru cresterea aderentei la tr ...