Nu mai apare de doi ani la TV, dar e in super forma. Uite cum arata acum Rocsana Marcu - FOTO

Rocsana Marcu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata Rocsana Marcu, ce a facut parte din echipele emisiunilor „Agentia VIP“ si „Star Matinal“, ambele difuzate de Antena Stars, dar si din echipa serialului „Trasnitii“, de la Prima TV, s-a reintors la prima dragoste, muzica. Aceasta, impreuna cu Lorena, a scos mai multe melodii in ultima perioada, care s-au bucurat de un real succes in randul fanilor. Dupa ce a renuntat la televiziune, Rocsana Marcu a ales o alta cale. Ce proiecte are vedeta Vedeta pare sa fi trecut cu bine peste retragerea fortata din televiziune in urma cu doi ani, dupa ce a fost data afara de la Antena Stars. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . A ...