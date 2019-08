Nu mai pierde timpul si daruieste persoanelor iubite trandafiri criogenati!

Probabil si voi aveti impresia ca dupa o anumita varsta, timpul ,,zboara” mai repede decat ne-am fi asteptat. Pentru a realiza tot ce ne-am propus, am avea nevoie de mai mult de 24 de ore intr-o zi. Ne gandim cand a trecut atat de repede vara, cu toate ca parca ieri ne bucuram de venirea lunii iunie. Timpul nu il putem opri, insa putem sa incepem sa il petrecem cum trebuie, in compania celor dragi noua, cat mai des posibil, pentru a ramane cu amintiri frumoase, nu cu regrete.

Scenariile filmelor SF ni se parea imposibile in urma cu putini ani: nu credeam ca oamenii pot ajunge ca niste roboti, insa incet, incet, acolo ne indreptam. De ce? Pentru ca alegem sa ne petrecem mai bine de 10 ore pe zi la birou, inca o ora sau 2 le petrecem in trafic si nu mai avem timp pentru nimic, uitam de cei dragi si de propriile persoane. Iar cand ne dam seama de stilul de viata pe care il ducem, e posibil sa fie prea tarziu.

Ce putem face? Sa incepem din nou sa ne bucuram de lucrurile mici: sa ii sunam pe cei dragi cat mai des, fara a mai astepta weekendul. Sa incercam sa nu mai lucram suplimentar, pentru ca putina organizare poate ajuta in sensul acesta, sa plecam mai repede de la birou si sa petrecem momente de calitate cu familia si prietenii. Sa citim o carte buna, pentru ca aceasta activitate ne mentine creierul sanatos si ne relaxeaza. Si sa daruim cadouri simbolice cat mai des. Cand i-ati daruit ultima data o floare iubitei sau sotiei?

Orice femeie se bucura in momentul in care primeste o floare, cu sau fara vreun motiv anume. Gesturile mici, romantice si spontane sunt cele mai apreciate, asa ca de ce sa nu va bucurati persoanele iubite cat mai des? Iar la ocaziile speciale, cum ar fi aniversarea voastra sau cand vreti sa sarbatoriti o veste buna, va recomandam trandafiri nemuritori de la Maison d'Or. Cu siguranta ati auzit de trandafiri criogenati, florile care pot rezista aproape trei decenii. Sunt ideali pentru a va declara dragostea si pentru a pastra vii amintirile pretioase ale unei zile deosebite.

Trandafirii criogenati vin in diferite culori si marimi si fiecare este unic in felul sau. Puteti alege trandafiri rosii, clasici sau in forma de inima. Criogenarea permite asamblarea trandafirilor in aceasta forma si chiar vopsirea lor in culori neobisnuite, cum ar fi verde neon.

De asemenea, puteti opta fie pentru un singur trandafir conservat sub cupola de sticla, aranjamente de trei trandafiri tot sub cupola ori trandafiri criogenati in cutii luxoase, fie din carton fie din acril. Totul depinde de preferintele voastre, ale iubitei voastre si de ocazia pentru care vreti sa daruiti trandafirii. Cateodata, un singur trandafir este suficient pentru a exprima sentimentele, mai ales cand vine vorba despre unul criogenat.

Speram sa va ganditi la propunerea noastra de a incepe sa petreceti mai mult timp cu persoanele care conteaza in viata voastra si sa le faceti mici bucurii, cu sau fara motiv.

Sursa foto: https://www.maisondor.ro/trandafir-nemuritor-alb

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.