Nu mai puneti leustean la cioarba! Este cea mai frecventa greseala! Medicii trag un semnal de alarma. Iata motivul

Nimeni nu se indoieste de efectele uimitoare ale leusteanului asupra sanatatii, insa in cazul unei afectiuni acesta este contraindicat.

Leusteanul este bogat in quercetina, unul dintre cele mai active flavonoide prezente in regnul vegetal, ce are o puternica actiune anti-oxidanta, modulatoare a sistemului imunitar, anti-inflamatoare, anti-aterogenetica si proprietati anti-cancerigene.

Frunzele de leustean contin uleiuri volatile aromatice, vitaminele A si C. De asemenea, cumarina (compus chimic cu gust amar) prezenta in frunzele de leustean are efecte pozitive in caz de hipertensiune, septicemie, osteoporoza, astm, favorizeaza reducerea tumorilor si a inflamatiilor si suprima pofta de mancare.

Insa, s-a observat un efect iritativ al leusteanului, administrat in cantitati mari si pe perioade lungi de timp, in infectiile renale.

De asemenea, leusteanul nu se foloseste in perioada sarcinii si se foloseste in cantitati moderate (maximum 3 g pe zi de frunze proaspete) in timpul alaptarii.

Leusteanul - Indicatii terapeutice

Leusteanul este indicat in bronsite acute si cronice, dischinezii biliare, dispepsii digestive, anorexie, constipatie, intoxicatii alimentare, enterocolite, colopatii spastice, colite fermentative, parazitoze intestinale, boli hepato-biliare, infectii urinare, litiaza renala, hipertensiune arteriala, tulburari menstruale

In uz extern, leusteanul este folosit in afectiuni dermice (psoriazis) si dureri reumatice (artrite, artroze).

Preparate pe baza de leustean: frunze proaspete, suc natural, pulbere de planta uscata, infuzie.

Frunzele proaspete se folosesc in bucataria traditionala romaneasca in scop aromatic la diverse preparate: ciorbe, sosuri, salate, mancaruri.

Cataplasme cu frunze proaspete zdrobite sunt indicate sa se aplice pe piele in caz de psoriazis, ulceratii ale pielii.

Sucul din frunze proaspete se obtine prin mixarea acestora si este indicat sa se consume 100-200 ml de suc natural pe zi in curele de detoxifiere si purificare a sangelui.

Pulberea din frunze uscate poate fi folosita atat la preparate culinare pentru aromatizare cat si pentru infuzie in scop terapeutic. Pulberea poate fi folosita ca atare, 1/2 lingurita pe zi, tinuta 10 minute sub limba, apoi inghitita cu multa apa pentru reglarea digestiei, boli digestive, stimularea apetitului.

Infuzia se prepara dintr-o lingurita cu varf de pulbere la o cana de apa clocotita care se lasa la infuzat 10-15 minute, apoi se strecoara, se beau 2-3 cani pe zi

Radacina de leustean are actiune diuretica si se utilizeaza in tratarea afectiunilor urinare, hidropiziei si a pneumoniilor.

Ceaiul de leustean este eficient in tulburari digestive, scaune proaste, formare de gaze, influenteaza sangerarile organelor din bazinul mic, stimuleaza fluxul menstrual, eliminarea urinei si expectoratiilor in caz de catar bronsic. Se recomanda indeosebi in caz de afectiuni cardiace avand un fond nervos.

Radacina si semintele stimuleaza secretia mucoaselor. Se recomanda pentru intarirea scheletului sugarilor sau a copiilor firavi. In caz de umflaturi sau tumori se fierbe radacina, partea aeriana sau semintele si se adauga la apa de baie.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.