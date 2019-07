Nu manca in fata televizorului! Sedentarismul si alimentatia nesanatoasa cresc riscul de deces cu 50 la suta

Mancat la TV google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ganditi-va bine inainte sa va faceti un obiciei din a va petrece timpul liber pe canapea la filme, cu un bol de popcorn si evitati sa va cresteti copiliul dependent de tehnologie si sedentar. O spun medicii care atrag atentia asupra numarului tot mai mare de romani bolnavi de inima tocmai din aceste cauze. Si studiile recente facute in Statele Unite ale Americii arata ca oamenii care petrec mai mult de 4 ore la televizor au un risc mai mare de imbolnavire si le creste cu 50 la suta posibilitatea unei morti premature. Prea multe ore petrecute in fata televizorului, sedentarimul si mancarea nesanatoasa sunt trei obiceiuri, unul mai nociv ca celalalt, dar tot mai prezente in vietile noastre. Un studiu rece ...