Nu merg in vacante si nu sarbatoresc Craciunul pentru ca nu au bani. Dar isi mai doresc cu disperare un copil. Motivul incredibil pentru care vor sa faca inca un copil cat mai repede

Clive si Louise Andrews, in varsta de 50, respectiv 34 de ani, sunt parintii a 10 copii cu varste intre cateva luni si 17 ani. Care este motivul incredibil pentru care vor sa faca inca un copil cat mai repede? Cei doi abia daca isi permit sa hraneasca cei 10 copii, daramite sa le cumpere haine noi sau jucarii. Mama lucreaza la curatenie cu jumatate de norma, in timp ce tatal este casnic. Ei castiga 1.600 de dolari pe luna si cheltuiesc 1.300 doar pe mancare. Familia locuieste in doua case lipite, ambele cu cate trei dormitoare. Dar unul dintre acestea este folosit pentru dressing de toti cei 12 membri, asa ca le raman do ...