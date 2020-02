„Nu o duce capul si e inculta grav” Oana Roman o desfiinteaza pe Irina Rimes

oana roman irina rimes

Dupa ce Irina Rimes a fost desemnata ambasadoarea Zilei Nationale Constantin Brancusi, Oana Roman nu a avut nicio retinere sa-si spuna punctul de vedere. Pentru ca se numara printre cele mai sincere si asumate persoane din showbizul romanesc, fiica, fostului premier i-a adus Irinei Rimes vorbe grele.

Pare ca showbizul incepe sa gazduiasca tot mai des diverse scandaluri. De curand, Irina Rimes a fost desemnata ambasadoarea Zilei Nationale Constantin Brancusi, iar Oana Roman a avut un adevarat atac de furie la adresa acestui lucru. Vedeta sustine ca Irina Rimes nu este potrivita pentru a fi ambasadoarea Zilei Brancusi si, mai mult de atat, este inculta, sustine Oana Roman.

”Ideea e ca ea o fi buna pentru generatia tanara dar, cu scuzele de rigoare, efectiv nu o duce capul si e si inculta grav. Asa e si mare parte din generatia pe care o reprezinta”, a scris Oana Roman, pe o retea de socializare. De asemenea, vedeta a vrut sa explice gestul sau si a mentionat faptul ca l-a studiat foarte mult pe Brancusi, iar din aceasta cauza nu este deloc de acord cu faptul ca Irina Rimes este ambasadoarea Zilei Nationale Constantin Brancusi.

”Apropos de tot scandalul generat de problema BRANCUSI VERSUS Irina Rimes la care nu am stat pasiva, mi-am exprimat o parere. Dura si clara. De ce? Am toate motivele: am un cult pentru Brancusi, l-am studiat inca de cand aveam vreo 16 ani impinsa fiind sa-l descopar de catre academicianul Radu Varia, unul din cei mai mari critici de arta din lume si un mare specialist in Brancusi”, a continuat sa spuna Oana Roman.

De asemenea, dupa ce Irina Rimes a fost desemnata ambasadoarea Zilei Nationale Constantin Brancusi, pe internet au aparut foarte multe glume pe seama acestui subiect, toate facute de oamenii care nu sunt de acord cu functia pe care a primit-o artista.

