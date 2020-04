Nu pot fi interzise protestele nici in pandemie. A decis Curtea Constituționala a Germaniei

Cetățenii Germaniei au dreptul să organizeze proteste publice, dacă respectă regulile de distanțare socială, a decis instanța constituțională a țării, scrie The Guardian. Un grup de activiști pro-democrație au sesizat instanța de judecată după ce autoritățile din orașul Giessen au interzis un protest planificat săptămâna aceasta pentru a denunța regulile care împiedică adunarea publică a The post Nu pot fi interzise protestele nici în pandemie. A decis Curtea Constituțională a Germaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.