Nu ratati aceasta emisiune! Luminita Munteanu, directorul DAS, va prezenta la BZI LIVE cele mai noi informatii despre proiectele sociale ale Primariei Iasi

Nu ratati o noua emisiune de maxim interes pentru locuitorii Iasului! Miercuri, 9 octombrie 2019, cu incepere de la ora 13.00, in Studioul BZI LIVE va veni seful unei directii subordonate municipalitatii iesene, institutie cu rol important in domeniul asistentei sociale. Invitatul moderatorului Roxana Caraiman este Luminita Munteanu, directorul Directiei de Asistenta Sociala (DAS), institutie care se ocupa de proiectele socio-economice ale Primariei municipiului Iasi. Sefa Directiei va discuta in emisiunea de miercuri, despre cum s-a pregatit DAS pentru sezonul rece, situatia persoanelor fara adapost si centrele unde vor fi gazduite aceste persoane. Luminita Munteanu va expune in direct si masurile p ...