Nu ratati aceasta emisiune! Un tanar antreprenor din Iasi povesteste care sunt secretele unei afaceri de succes cu fructe de padure - LIVE VIDEO

emisiune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua editie de interes pentru toti cei care vor sa se apuce de afaceri in agricultura si nu numai, va incepe marti, la ora 13:00. Emisiunea BZI Live va fi moderata de Roxana Caraiman, iar invitatul acesteia este un tanar antreprenor din Iasi care a renuntat la jobul intr-o corporatie din Bucuresti pentru a deveni producator de fructe de padure in Poiana Deleni. A inceput afacerea in anul 2012 iar de atunci a dezvoltat bussines-ul constant, reusind sa produca mure, afine, coacaze, agris, dar si capsuni. A investit aproximativ 3.000 de euro in afacere si profitul nu a intarziat sa apara, reusind sa aiba profit si de 12.000 de euro intr-un singur an. Cei interesati pot pune intrebari invitatului BZI ...