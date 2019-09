Nu s-au inregistrat apeluri la 112 in urma cutremurului produs in zona seismica Vrancea

112 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, marti, ca nu s-au inregistrat apeluri la 112 si nici alte informatii cu privire la producerea de pagube in urma cutremurului cu magnitudinea de 4,5 din judetul Buzau. ”In urma cutremurului de 4.5 pe scara Richter, produs in zona seismica Vrancea, nu s-au inregistrat apeluri pe 112 sau alte informatii privind posibile pagube”, a transmis, marti, IGSU. Un cutremur de magnitudine 4,5 pe scara Richter s-a inregistrat, marti, in judetul Buzau, la ora 14.52. Seismul s-a produs la o adancime de 140 de kilometri. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...