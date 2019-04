Nu scapam de avarii la RADET. Cati kilometri de teava veche se vor schimba in 2019?

Autoritatile locale din Capitala ar putea, in teorie, sa schimbe, in 2019, aproape 10% din conductele magistrale invechite ale RADET, care iarna trecuta au crapat pe toate partile si au lasat in frig zeci de mii de bucuresteni. In realitate, insa, nu exista nicio garantie ca aceste lucrari vor fi duse integral la capat, in acest an.