Nu scapam de vremea rea! Cod portocaliu de ploi torentiale si vant in 11 judete, pana luni dupa-amiaza

De duminica, de la ora 15.00, pana luni, la aceeasi ora, in judetele Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Gorj, Valcea, Dolj, Olt, Hunedoara, precum si zona montana si submontana a judetelor Arges, Sibiu si Alba se vor semnala manifestari de instabilitate atmosferica accentuata. Vor fi averse torentiale, intensificari puternice ale vantului, vijelii, grindina si frecvente descarcari electrice. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, se vor inregistra cantitati de apa ce vor depasi 40 l/mp si izolat 60...70 l/mp. Totodata, ANM a emis si o avertizare cod galben, valabila in aceeasi perioada, pentru restul judetelor, in intervalul mentionat, fiind perioade cu instabilitate atmosferica ...