Nu scapam de vremea rea! Zonele in care va ploua torential, in urmatoarele trei zile

E aproape mijlocul lunii iulie, insa vremea continua sa fie capricioasa, intrucat in regiunile sud-estice se vor semnala inorari si averse, chiar si descarcari electrice, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie. IN BUCURESTI La noapte, cerul va fi variabil, iar vantul va sufla in general slab. Temperatura minimã se va situa in jurul valorii de 14 grade. Joi Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab si moderat. Temperatura maximã va fi de 26...27 de grade, iar cea minimã de 14...15 grade. Vineri Vremea va fi frumoasã. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab panã la moderat. Temperatura maximã va fi de 26...27 de grade, iar cea ...