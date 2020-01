Nu si-a taiat stomacul, ci a renuntat definitv la un aliment. Secretul ei face furori acum printre femei. Cum a slabit Adriana Bahmuteanu 20 de kilograme: „Cand am renuntat la…”

Adriana Bahmuteanu

Adriana Bahmuteanu face furori cu silueta ei dupa ce a reusit sa slabeasca aproape 20 de kilograme. Adriana a negat ca si-ar fi facut o operatie de micsorare a stomacului, ea sustinand ca dieta pe care a tinut-o a fost de fapt cea careia i se datoreaza silueta ei de acum.



Vedeta a marturist ca a renuntat complet la carne, dar nici nu pofteste deloc la acest aliment.



”Slabitul tine de alimentatie. Nu m-am operat la stomac. Eu de trei ani nu mai mananc deloc carne. Sunt vegetariana si mai nou rawvegan. Ma simteam rau, eram umflata, mi se umfla gatul si nu stiam de ce. N-a stiut nimeni ce am si la un moment dat am citit o carte si am spus gata. Mai mananc peste, fructe de mare, consum lactate, oua, ciuperci. Ciuperca inlocuieste foarte bine carnea si sunt foarte gustoase si sanatoase. Cand mi-e foame si nu apuc sa mananc nimic, bag o merdenea.



Cand am renuntat la carne m-am simtit foarte bine. Nu mi-e pofta deloc. Merg la prieteni care fac gratare, nu am nicio problema. Am noroc ca nu am fost niciodata atrasa de dulciuri. Mie-mi plac muraturile. Si acum, vara, am muraturi in casa. Eram profund nefericita. Cand m-am gandit sa-mi schimb viata, mi-am schimbat-o de tot. Acum fac ce-mi place, copiii mei sunt la fel de fericiti ca mine, am de toate, am ce sa mananc si se vede lucrul asta. Acum sunt obosita, ne-am intors de la mare”, a marturisit Adriana Bahmuteanu la Antena Stars.

