Nu stiai asta despre Ana Morodan. Ce i s-a intamplat in liceu

Ana Morodan este o femeie extrem de controversata in showzbiz-ul romanesc, mai ales dupa participarea la Asia Express. Vedeta a dezvaluit cateva lucruri din viata sa despre care nu ai fi crezut ca s-ar fi intamplat. "Nu-mi place natura umana! Am fost exmatriculata din liceu pe chestia asta. M-am contrazis cu profesoara de psihologie. Eu consider ca oamenii, in definitiv, sunt manati de instincte primare, care sunt instincte de supravietuire. Eu sunt introvertul care este complet ambalat in animal social. Nu-mi place sa relationez cu multi oameni. Am aceeasi oameni de zeci de ani, nu simt nevoia sa ma placa o natiune. Nu simt nevoia sa am multi prieteni", a marturisit Ana Morodan, in platoul emisi ...