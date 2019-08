Nu stii ce flori sa oferi la o cununie civila? Iata 5 exemple care te vor inspira!

Esti invitat la cununia civila a unor buni prieteni sau poate chiar a unei persoane dragi, din familie? Probabil esti fericit pentru ei si abia astepti sa vina ziua in care le vei fi alaturi. De obicei, cununiile civile nu pot fi programate cu mult timp inainte, asa ca e posibil sa fii invitat chiar si cu doua saptamani inainte. Asa ca nu prea ai mult timp sa te pregatesti. De fapt, ca invitat nu prea ai cum sa te pregatesti in afara de a-ti elibera programul in ziua aceea si de a alege o tinuta adecvata. Asa ca trebuie doar sa te bucuri pentru cei doi care vor deveni oficial o familie si sa petreceti impreuna.

Totusi, nu trebuie sa uiti de un lucru important: florile. La cununia civila, proaspetii casatoriti primesc flori din partea invitatilor, pentru a le ura casa de piatra si pentru ca viata sa le fie frumoasa, ca o floare. Trebuie sa recunoastem ca florile reprezinta cadoul simbolic perfect, deoarece la cununia civila nu se ofera cadouri consistente (spre deosebire de cununia religioasa). Insa, nu poti darui orice fel de flori. Daca stii care sunt preferintele miresei, e perfect pentru ca poti merge la sigur. Iar daca nu, te invitam sa citesti in continuare si sa afli ce fel de flori poti darui cu ocazia unei cununii civile, astfel incat sa mergi la sigur. Iar daca vrei sa simplifici lucrurile, poti comanda buchetul sau aranjamentul dorit dintr-o florarie online si astfel te vei putea bucura de livrare flori.

Trandafiri albi: asa cum probabil stii, trandafirii sunt simbolul dragostei, asa ca este ocazia perfecta pentru ei. Insa nu poti darui trandafiri rosii, pentru ca simbolizeaza pasiunea. Cei mai potriviti sunt trandafirii albi. Albul simbolizeaza inocenta, optimismul si este culoarea unui nou inceput, in cazul de fata a unui drum in doi, pentru toata viata. Iti recomandam o Cutie Inima 9 Trandafiri Albi si cu siguranta cadoul va fi pe placul mirilor.

Bujori roz: vara este anotimpul bujorilor, asa ca profita cat mai poti de ei. Bujorii roz in special sunt ideali pentru a fi daruiti proaspatilor casatoriti. Reprezinta bucuria, speranta, optimismul si prosperitatea. Pe scurt, bujorii roz sunt florile ideale daca vrei sa le transmiti ganduri bune celor doi insuratei. Sugestia noastra este Buchetul 9 Bujori Cyclam.

Hortensie: de aceasta floare sunt legate nenumarate legende, insa toate au acelasi laitmotiv si anume iubirea. De aceea, un Aranjament Floral In Cos Cu Minirosa Crem, care contine si hortensie roz-vintage poate reprezenta cadoul perfect pentru cununia civila.

Orhidee: considerata o floare regala, orhideea este una dintre cele mai bune alegeri pentru a fi daruita in cadrul unei cununii civile. Unele popoare o considera simbolul fertilitatii si al iubirii neconditionate dintre parteneri, asa ca nu vei da gres daca vei alege Colectia Desire- Cutie Cu Matthiola,Hortensie Si Orhidee.

Trandafiri criogenati: revenind la trandafiri, poti sa oferi un cadou care sa dainuiasca aproape trei decenii. Trandafirii criogenati sunt speciali si sunt perfecti pentru astfel de ocazii. Alege un Trandafir Criogenat Alb In Forma De Inima *Editie Limitata si vei da ocazia mirilor sa isi aminteasca de aceasta zi ori de cate ori il vor admira.

Acestea au fost sugestiile noastre de flori pe care le poti darui in cadrul unei cununii civile. Ce spui despre recomandarile noastre?

Sursa foto: https://www.pexels.com/photo/white-brown-and-purple-petaled-flowers-931162/

