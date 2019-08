Nu te-ai fi gandit: Telefonul, solutie sa scapi de tantari

tantari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vara, tantarii sunt inamicul nostru numarul 1. Cand iti este lumea mai draga, bazaitul lor sau piscaturile iti tulbura somnul sau provoaca insomnii. Cosmarul poate lua sfarsit, datorita inventiei unei companii israeliene. Aceasta propune un sistem cu laser care detecteaza prezenta tantarilor. "Daca ai un tantar in camera, un fascicul laser il va incercui, ca sa stii de el. Primesti si o notificare pe telefon, in caz ca te afli in alta parte, ca sa stii, de pilda, ca e un tantar in camera copiilor. Aceasta prima versiune este asadar radarul. Urmatoarea generatie a dispozitivului va ucide tantarul in mod autonom", a spus Nadav Benedek, co-fondator Bzigo. ALARMANT - 8 oameni au murit, in Romania, ...