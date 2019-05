“Nu te certa cu el – este inutil!” 30 de obiceiuri ale Berbecului

berbec zodie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Prima zodie a horoscopului, primul nativ atunci cand vine vorba de curaj. Berbecul este impulsiv, nu are rabdare si de cele mai multe ori actioneaza dupa instinct. Il scot intotdeauna din anonimat simtul umorului, dar si farmecul pe care nu ezita sa-l afiseze. Iata 30 de obiceiuri ale Berbecului, pe care ar fi bine sa le cunosti daca vrei sa traiesti bine cu el: 1.Nu-i spune Berbecului sa se calmeze. Linistea este doar in visele lui. 2. Berbecul niciodata nu cere permisiunea de a face ceva. 3. Are o inima buna, insa nu-i place cand nu este respectat 4. Berbecul va crede in tine, chiar daca nu meriti. 5. Are capacitatea de a citi oamenii ca o carte deschisa. 6. Berbecul tau poate fi un nemernic sau ...