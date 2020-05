Nu vom avea restricții pentru deplasarile in afara localitații, dupa 15 mai

Ministrul de Interne a anunțat, mieruci, că după 15 mai oamenii vor putea ieşi din localitate, „fără a ţine cont de limita de municipiu sau limita de judeţ”, şi nu vor mai avea nevoie săccr a completeze declaraţii pe propria răspundere. De altfel, Curtea Constituţională a stabilit miercuri că Guvernul nu poate adopta măsuri de […] The post Nu vom avea restricții pentru deplasările în afara localității, după 15 mai appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.