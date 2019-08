Nuami Dinescu despre intentia lui Alexandru Cumpanasu de a candida la prezidentiale. „Cand ai fost pe la rudele tale, parintii Alexandrei, inainte de nenorocirea care te-a adus in centrul atentiei?”

nuami dinescu

Actrita Nuami Dinescu a reactionat dupa ce Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, si-a anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale.

Nuami Dinescu si-a spus parerea despre intentia de a candida la prezidentiale a lui Alexandru Cumpanasu inttr-un text publicat pe contul sau de Facebook.

„S-a marit lista de prezidentiabili cu indureratul unchi. Nici nu stiu ce sa zic. Ca nu stiu. Poate sa intreb si eu ce intreba cineva zilele trecute. Bre, da’ o poza cu Alexandra ai si tu? Cand ai fost pe la rudele tale, parintii Alexandrei, inainte de nenorocirea care te-a adus in centrul atentiei? Cat de des va vedeati? Dar nu intreb asta. Poate vor pune altii intrebarile astea. Eu intreb doar atat: candidatura la Presedintie a ajuns asa, ca o joaca, o cursa de masinute intr-un parc de distractii? Care cum ii vine, hop! ma sustineti?

Nu ne-ar fi mai bine sa ne vedem fiecare de ce stie el sa faca mai bine sa reusim sa traim si noi, dracului, in normalitate! Ca tot strig pe aici, ba!! Hai, bai nene, sa ne revenim, sa facem curat la noi in ograda, sa facem fiecare ce stie el mai bine, ca avem o viata si ii lasam pe toti sa calce cu picioarele pe ea! Rad dreacu si curcile de cati prezidentiabili suntem in stare sa dam zi de zi… „, a comentat Nuami Dinescu.

Alexandru Cumpanasu si-a manifestat intentia de a candida la alegerile prezidentiale si a indemnat oamenii sa ii acorde semnaturile necesare. Unchiul Alexandrei Macesanu a spus anterior ca nu este interesat de o posibila candidatura.

