Nuca, medicamentul toamnei – Cel mai bun doctor pentru inima, tensiune si dureri de cap

Mierea si nucile, consumate corect, devin un aliat de nadejde in lupta contra anemiei, durerilor de cap si ulcerului gastric Impotriva anemiei: Ai nevoie de o jumatate de kilogram de miere, o jumatate de kilogram de nuci pisate si de sucul de la o jumatate de lamaie. Ingredientele se amesteca bine, dupa care se depoziteaza intr-un borcan care se inchide ermetic. Pentru tratarea anemiei se ia cate o lingurita din acest amestec de trei ori pe zi, cel putin o luna. Contra tensiunii arteriale crescute: Pentru combaterea hipertensiunii, consuma cate 100 de grame de nuci in combinatie cu 100 de grame de miere, in fiecare zi. Trateaza durerile de cap: Pe langa faptul ca aceasta combinatie este delicioasa, studiile ar ...