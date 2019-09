Nucile verzi, beneficii incredibile pentru sanatate! Iata in ce afectiuni te ajuta

Se spune ca nucile verzi sunt simbolul vietii si al fecunditatii, iar coaja verde are proprietati astringente, datorita continutului mare de tanin si iod. Iata cateva dintre cele mai importante beneficii pe care le au acestea pentru sanatate: Nucile reduc riscul unui infract Nucul, infloreste in luna mai, frunzele proaspete se aduna in luna iunie, […]