Nuclear: Convorbire telefonica Trump - Putin privind cursa inarmarilor

Preşedintele american Donald Trump a discutat telefonic joi cu omologul său rus Vladimir Putin despre negocierile privind controlul armelor nucleare, potrivit unei declaraţii a unui purtător de cuvânt al Casei Albe, informează AFP. "Preşedintele Trump şi-a reiterat speranţa de a se evita o cursă a înarmării costisitoare cu trei sensuri între China, Rusia şi SUA şi aşteaptă cu nerăbdare să se realizeze progrese în viitoarele negocieri privind controlul armelor de la Viena", se arată într-un comunicat. China a refuzat în mod repetat să cedeze la presiunile SUA de a se alătura discuţiilor Washingtonului cu Moscova pe tema arsenalului nuclear al celor trei ţări. În pofida semnalelor clare din partea Beijingului care a declarat că nu se vede ca făcând parte din acordurile nucleare existente între Moscova şi Washington, ce datează din timpul războiului rece, SUA au încercat să determine China să se alăture discuţiilor recente de la Viena, dar Beijingul nu a dat curs acestei invitaţii. Cele mai recente discuţii desfăşurate la Viena în luna iunie, între Rusia şi SUA, care deţin împreună aproximativ 90% din armele nucleare ale lumii, au avut loc cu mai puţin de un an înaintea expirării noului acord START, ultimul acord privind controlul armelor nucleare la nivel internaţional. Tratatul privind forţele nucleare cu rază intermediară de acţiune (INF), care interzicea rachetele lansate de pe sol, dotate cu capabilităţi nucleare şi cu o rază de acţiune cuprinsă între 500 şi 5.500 de kilometri, "a murit" anul trecut, după ce SUA s-au retras, acuzând Moscova că nu îi respectă prevederile. SUA afirmă că autorităţile chineze urmăresc să îşi îmbunătăţească arsenalul nuclear şi are responsabilitatea de a se alătura discuţiilor, dar Beijingul susţine că în ceea ce priveşte capacităţile sale nucleare, acestea sunt sub nivelul celor două state rivale. Washingtonul consideră din ce în ce mai mult China drept competitorul său strategic, atât din punct de vedere economic, cât şi militar. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor online: Alexandru Cojocaru)