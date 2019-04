Nucleara! Carmen Dan ar fi fost inregistrata pe ascuns! Iata prima reactie a ministrului

Carmen Dan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a fost inregistrata pe ascuns in timp ce purta discutii cu angajatii Directiei Generale Anticoruptie. ''Avem posibilitatea sa inregistram discutii, dar astazi a fost o intalnire de lucru. Eu am simtit nevoia sa am aceasta discutie. Cineva a spus in spatiul public ca eu doresc distrugerea DGA si am vrut sa vorbesc cu oamenii de acolo. Ion Cristoiu: "Cine va fi Volodomir Zelensky al prezidentialelor de la noi? Cumva, Codruta Kovesi?" Sunt foarte interesata sa aflu cine a fost. In prima instanta nici nu am crezut un astfel de lucru, dar iata ca... A fost o discutie in care chiar mi-am dorit sa aflu din gura lor de ce au fost deranjati. ...