Nuclearelectrica anunta plata dividendelor aferente exercitiului financiar pe anul 2018

Societatea Naţională Nuclearelectrica SA (“SNN”) informează acţionarii că în baza Hotărârii nr. 5 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 23.04.2019, SNN va efectua plata dividendelor aferente exerciţiului financiar 2018 prin intermediul Depozitarului Central S.A. şi al BRD-Groupe Société Générale (BRD), agentul de plata selectat.Plata dividendelor se va efectua incepand cu data de 28.06.2019, catre actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare 12.06.2019.Dividendul brut este de e 1,25670615 lei pentru o actiune, iar impozitul pe dividende aferent va fi retinut la sursa in cotele prevazute de lege. Plata dividendelor nete se va efectua in LEI.Detalii despre modalitatea de plata a dividendelor se regasesc in documentul anexat la prezentul raport „Comunicat privind plata dividendelor aferente anului 2018 de catre Societatea Nationala Nuclearelectrica S.A.”, precum si pe pagina de internet a societatiiwww.nuclearelectrica.ro, sectiunea Relatii cu Investitorii/Dividende 2018.