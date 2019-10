Nuclearelectrica SA da 32.236 euro pentru un studiu. Despre ce este vorba (document)

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. a atribuit un contract de studiu pentru stabilire limite de specificatie pentru deuteriu dizolvat in circuitul primar in functionarea normala pentru centralele nucleare de tip Candu .Atribuirea a avut loc la data de 14 octombrie 2019, valoarea totală a achiziției fiind de 32.236 euro.Serviciul ce face obiectul acestei achiziții constă în emiterea unui studiului prin care se stabilesc limitele de specificație pentru deuteriu dizolvat în circuitul primar pentru centrale nucleare de tip Candu în vederea documentării în manualul de operare control chimic a unor limite noi de specificație pentru deuteriul dizolvat deoarece limita actuala de 10 mL/kg D2O nu mai poate fi respectată de o centrală nucleară Candu cu durata de operare mai mare de 15 ani.Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 5 (înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor).Solicitările de clarificari privind documentatia de atribuire precum și răspunsul la solicitările de clarificări se vor face cu respectarea prevederilor art. 172 si ale art. 173 din legea 99/2016.Data limită de adresare a solicitărilor de clarificări este cu 5 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, în SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei.Data limita de transmitere răspunsului la solicitările de clarificari: în SEAP, la adresa de internet la care sunt disponibile documentele achiziţiei, anexat Anuntului de participare, cu cel puţin 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, (specificată în Anunțul de participare).Firma câștigătoare este Kinectrics Nuclear RomâniaPotrivit Registrului Comerţului, societatea a fost înfiinţată în anul 1993, sediul acestea fiind în Bucureşti. Capitalul social subscris, de 45.010 lei, integral vărsat, este compus din 4.501 părţi sociale. Valoarea unei părţi sociale este de 10 lei.Firma este controlată de Kinectrics International INC, din Canada, cu 99,53344% din capitalul social, şi Axiom N.D.T. Corporation, din Canada, cu 0,46656% din capitalul social. Administratorii societăţii Kinectrics Nuclear România SRL, care desfăşoară activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea, sunt: Harris David Roy şi Macdonald Exel Nancy Ann.În anul fiscal 2015, firma cu 13 salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 1.210.801 lei şi o pierdere de 1.433.672 de lei.De asemenea, în anul fiscal 2016, societatea cu 15 salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 2.478.717 lei şi o pierdere de 380.367 de lei. Situaţia financiară pe anul 2017 arată astfel: 21 de salariaţi, cifră de afaceri de 2.639.732 de lei şi un profit de 1.003.861 de lei.Despre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoriaSursa foto: Arhiva ZIUA de Constanța