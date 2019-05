Numar mare de credinciosi la Catedrala Mitropolitana. Astazi este sarbatoarea Izvorului Tamaduirii - FOTO

credinciosi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Anual, in prima zi de vineri dupa Paste, ortodocsii sarbatoresc Izvorul Tamaduirii. Aceasta este o celebrare dedicata Maicii Domnului, cu scopul de a arata rolul Fecioarei Maria in lucrarea mantuirii oamenilor. Numele acestui praznic provine de la o serie de minuni care s-au savarsit la un izvor aflat in apropiere de Constantinopol. In alta ordine de idei, cu aceasta ocazie, mai multi credinciosi s-au adunat la Catedrala Mitropolitana din Iasi pentru a se ruga. Traditii si Obiceiuri de Izvorul Tamaduirii Se spune ca apa acelui izvor a vindecat multe boli si a tamaduit felurite rani si suferinte. In zilele noastre, credinciosii se pot inchina la biserica Izvorul Tamaduirii din Istanbul ...