Numaratoare paralela. PNL si Alianta USR PLUS isi disputa primul loc la nivelul judetului Constanta!

Partidul Naţional Liberal şi Alianţa USR-PLUS sunt umăr la umăr la nivelul judeţului Constanţa, după centralizarea voturilor din câteva secţii de votare. Pe locul 3 sunt cei de la PSD, marele învins al alegerilor europarlamentare.Potrivit numărătorii parţiale a USR, la nivelul judeţului Constanţa, după centralizarea a 28% din secţii, PNL se află pe primul loc, urmat de USR PLUS şi PSD.În datele celor de la PSD, după centralizarea voturilor din 15% dintre secţii, USR PLUS este pe primul loc, urmat de PNL şi apoi PSD.Liberalii au numărat şi ei voturile şi după centralizarea proceselor verbale din aproape 230 de secţii de votare din cele 556 de la nivelul judeţului Constanţa, PNL ar fi primit 25.000 de voturi, USR ALDE, aproape 23.000 iar PSD, puţin sub 20.000 de voturi.Cele mai multe voturi au venit exact din localităţile în care prezenţa la vot a fost una remarcabilă.La alegerile europarlamentare, în municipiul Constanța prezența a fost de 56,33%, în Mamaia - 233,17%, Medgidia - 40,76%, Mangalia -55,17%, Medgidia - 43,94%, Valu lui Traian - 54,46%, Ovidiu - 52,39%, Hârșova, 35,07%, Năvodari - 49,01%.Prezența la vot în județul Constanța, pentru alegerile europarlamentare, a fost de 51,58%, adică 322.737 de constănțeni au votat la ora 21:00, dintr-un total de 625.624 cetățeni cu drept de vot. Pe listere suplimentare au votat 38.806 de români, iar 571 și-au exprimat votul pe urna mobilă.