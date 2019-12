Numaratoarea inversa - cat mai avem pana la devenire

Moment festiv, de bilant: 30 de ani de la Revolutie, sfarsit de an, schimbare de guvern, de presedinte (oarecum)... si ce-o mai fi! In care din aceste ipostaze se regaseste cetateanul de rand, acel individ tacut, ingandurat, adancit in viata de zi cu zi: serviciu, familie, salariu, impozite, rate, concediu, etc?