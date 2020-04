Numarul 1 mondial in tenis nu s-ar lasa vaccinat pentru COVID-19

Novak Djokovic, numărul unu mondial, se va confrunta cu o dilemă în cazul în care va deveni obligatorie vaccinarea jucătorilor înainte ca aceştia să poată concura din nou după reluarea sezonului, întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, informează Reuters. “Personal, mă opun vaccinării şi nu mi-aş dori să fiu obligat de cineva să mă The post Numărul 1 mondial în tenis nu s-ar lăsa vaccinat pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.