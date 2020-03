Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania a ajuns la 2.245! Romania a intrat in scenariul 4

Pana astazi, 31 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.245 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 220 au fost declarate vindecate si externate (81 la Bucuresti, 55 la Timis, 20 la Iasi, 16 la Caras-Severin, 11 la Constanta, 10 la Prahova, 7 la Dolj, 5 la Brasov, 4 la Cluj, 4 la Galati, 2 la Bihor, 1 la Braila, 1 la Mures, 1 la Neamt, 1 la Alba, 1 Arges).

Totodata, pana acum, 69 de persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19, internate in spitale din Craiova, Bucuresti, Iasi, Suceava, Arad, Bacau, Timisoara, Cluj, Neamt, Hunedoara, Constanta, Satu Mare, Sibiu si Ialomita, au decedat.

De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica, au fost inregistrate alte 293 noi cazuri de imbolnavire.

La ATI, in acest moment, sunt internati 62 de pacienti, dintre care 36 in stare grava. Starea de sanatate a celorlalti pacienti este deocamdata stationara.

Pe teritoriul Romaniei, in carantina institutionalizata sunt 11.576 de persoane. Alte 123.577 de persoane sunt in izolare la domiciliu si se afla sub monitorizare medicala.

Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 24.654 de teste.

In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 1.151 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 si 6.393 la linia TELVERDE (0800 800 358), deschisa special pentru informarea cetatenilor.

De asemenea, in ultimele 24 de ore, prin structurile abilitate ale M.A.I. au fost intocmite 15 dosare penale, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal. Politia de Frontiera a intocmit un dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii, fapta prevazuta si pedepsita de art. 326 Cod Penal.

Totodata, Politia si Jandarmeria au aplicat, in acelasi interval de timp, 990 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea masurilor de izolare/carantina.

Politistii au depistat, in ultimele 24 de ore, 8.276 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestora le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 13.174.104 lei.

In ceea ce priveste situatia cetatenilor romani aflati in alte state, potrivit informatiilor obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana in prezent, 94 de cetateni romani au fost confirmati ca fiind infectati cu COVID-19 (coronavirus): 56 in Italia, 14 in Franta, 7 in Germania, 6 in Spania, 2 in Namibia, 2 in Indonezia, 2 in Marea Britanie si cate unul in Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Belgia si SUA. De la inceputul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) si pana la acest moment, 19 cetateni romani aflati in strainatate, 9 in Italia, 6 in Franta, 2 in Marea Britanie, unul in Germania si unul in Spania, au decedat.

Le reamintim cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate prin sursele oficiale si sa apeleze pentru recomandari si alte informatii la linia TELVERDE – 0800.800.358. Numarul TELVERDE nu este un numar de urgenta, este o linie telefonica alocata strict pentru informarea cetatenilor. De asemenea, romanii aflati in strainatate pot solicita informatii despre prevenirea si combaterea virusului la linia special dedicata lor, +4021.320.20.20.

Alte decizii, precum si alte date de interes, vor fi aduse la cunostinta publicului in cel mai scurt timp.

In continuare va prezentam situatia privind infectarea cu virusul COVID – 19 (Coronavirus) la nivel european si global:

Pana la data de 30 martie 2020, au fost raportate 359.102 de cazuri in UE / SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elvetia, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Italia, Franta, Germania, Spania si Regatul Unit.

