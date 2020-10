Numarul școlilor care fac exclusiv cursuri online a crescut de aproape 4 ori de la inceperea noului an școlar

Alte 110 școli din România au intrat în scenariul roșu, în ultimele 24 de ore, astfel că, în acest moment, cursurile se desfășoară exclusiv online în 1.040 de unități de învățământ. Numărul școlilor care au intrat în scenariul roșu a crescut de aproape 4 ori față de prima zi a noului an școlar – 14 […] The post Numărul școlilor care fac exclusiv cursuri online a crescut de aproape 4 ori de la începerea noului an școlar appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.