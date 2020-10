Numarul școlilor in scenariul roșu a crescut vertiginos dupa organizarea alegerilor locale

Numărul școlilor intrate în scenariul roșu, în România, a crescut vertiginos chiar după organizarea alegerilor locale, fiind de aproape șase ori mai mare decât înaintea scrutinului. Ministerul Educaţiei anunţă, marţi, că 1.889 de unităţi de învăţământ funcţionează în scenariul roşu, având cursuri exclusiv online. În 284 de unităţi sunt înregistrate mai multe cazuri de coronavirus, […] The post Numărul școlilor în scenariul roșu a crescut vertiginos după organizarea alegerilor locale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.