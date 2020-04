Numarul contractelor de munca suspendate a scazut vineri, pentru prima data in aceasta luna

Numărul total al contractelor individuale de muncă suspendate a înregistrat, vineri, pentru prima dată în ultimele două săptămâni, o scădere față de ziua precedentă, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. MMPS a început să publice zilnic, din 30 martie, numărul contractelor de muncă suspendate înregistrate la Inspecția Muncii începând din data intrării The post Numărul contractelor de muncă suspendate a scăzut vineri, pentru prima dată în această lună appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.