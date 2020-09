Numarul de cazuri noi de coronavirus a revenit aproape de nivelul din martie. Redeschiderea scolilor nu reprezinta un risc mai mare de transmitere a virusului

Numarul de infectari cu noul coronavirus a revenit in Europa la nivelurile consemnate in luna martie, cand pandemia si-a inceput faza de apogeu pe continent, a declarat miercuri directoarea Centrului European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC), potrivit careia redeschiderea scolilor nu va implica totusi in mod necesar noi riscuri, transmite Reuters.