Numarul de noi afaceri a crescut cu peste 7 la suta in ultimele sapte luni

Numărul de înmatriculări persoane fizice şi juridice a crescut în primele şapte luni din 2019 cu 7,86% comparativ cu perioada similară a anului trecut, la 88.508 de înmatriculări, din care 61.689 de SRL, conform datelor centralizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, potrivit AGERPRES.

Cele mai multe înmatriculări au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 10.600 (minus 10,82% comparativ cu primele şapte luni din 2018), şi în judeţele Cluj - 4.070 (minus 13,48%), Timiş - 3.766 (minus 2,03%) şi Iaşi - 3.616 (plus 25,73%). La polul opus, numărul cel mai mic de înmatriculări a fost consemnat în judeţele Covasna - 776 (plus 9,76%), Tulcea - 789 (minus 27,81%) şi Ialomiţa - 808 (plus 7,30%).

Creşterile cele mai semnificative ale numărului de înmatriculări persoane fizice şi juridice s-au înregistrat în judeţele Gorj (plus 61,24%), Prahova (plus 44,19%) şi Harghita (plus 43,54%).



Domeniile în care au fost realizate cele mai multe înmatriculări sunt comerţul cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 19.625 (plus 25,43%), Construcţii - 9.612 (plus 32,34%) şi activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 8.303 (plus 23,69%).