Numarul de noi imbolnaviri COVID a scazut drastic in ultimele 24 de ore

După câteva zile de creștere a numărului de noi îmbolnăviri COVID, Grupul de Comunicare Strategică anunță un număr mult mai mic, chiar înaintea expirării stării de alertă și în plin scandal legat de prelungirea acesteia. Până astăzi, 15 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 22.165 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – […]