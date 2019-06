Numarul elevilor care primesc burse in Sectorul 4 s-a triplat. Olimpicii primesc mai mulți bani, in prag de vacanța

Autoritățile locale din Sectorul 4 au decis să acorde, în premieră, burse tuturor elevilor care, în anul școlar trecut, au obținut medii generale începând de la 8.50.

Prin urmare, nu mai puțin de 12.864 de burse, în valoare totală de 5.608.380 de lei, vor fi plătite, de săptămâna viitoare, de Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ (D.A.U.I.) Sector 4 către elevii cu rezultate bune, indiferent de forma de învățământ – primar, gimnazial sau liceal.

Potrivit unei hotărâri a Consiliului Local al Sectorului 4, adoptată luni, 10 iunie, vor fi plătite 811 burse de performanță, în cuantum de câte 50 de lei / lună; 1.792 de burse de merit de tip “A”, de câte 30 de lei/lună fiecare, pentru elevii care au obținut medii cuprinse între 8.50 și 8.99; 2.762 de burse de merit, a câte 60 de lei/lună fiecare, pentru elevii care au obținut medii cuprinse între 9.00 și 9.49; 3.259 de burse, în cuantum de 90 de lei/lună, pentru cei care au obținut medii cuprinse între 9.50 și 9.99 și 781 de burse de merit, de câte 200 de lei/lună fiecare, pentru elevii care au obținut media 10.

De asemenea, vor fi achitate 384 de burse de merit tip „B”, în valoare de: câte 50 de lei / lună - pentru elevi din clasele I-IV, câte 200 de lei/lună - pentru elevi de gimnaziu și câte 300 de lei/lună – pentru liceeni. Vor fi și 188 de burse de merit tip “C”: câte 50 de lei/lună pentru elevi din învățământul primar și câte 100 de lei/lună, pentru elevi de gimnaziu și liceeni.

În plus, vor fi plătite 525 de burse de studiu, în valoare de 100 de lei/lună fiecare, 2.378 de burse de ajutor social - pentru elevii care provin din familii modeste, sunt orfani ori au probleme medicale, de câte 80 de lei/lună și 20 de burse de ajutor social ocazional (acordate, potrivit legii, o singură dată pe an), de câte 200 de lei.

În timp ce bursele de performanță, cele de merit și bursele de studiu vor fi achitate pentru o perioadă de 5 luni, bursele de ajutor social vor acoperi o perioadă de 7 luni.

În concluzie, cea mai mică sumă încasată drept bursă de un elev din Sectorul 4 va fi de 150 de lei (elevi care au obținut medii cuprinse între 8.50 și 8.99), iar cea mai mare va fi de 1.500 de lei și de aceasta vor beneficia 120 de liceeni care au obținut au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației.

Stimulente pentru olimpici

“Suntem convinși că toți elevii care își dau silința să obțină rezultate bune la învățătură trebuie stimulați. Mai mult, au existat nenumărate solicitări atât din partea reprezentanților elevilor, care au fost chiar invitați să participe la luarea deciziilor privind bursele, și din partea părinților, pentru acordarea de burse tuturor elevilor cu rezultate bune, cu medii de la 8.50. Este prima dată când Sectorul 4 acordă burse tuturor acestor copii, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să ne încadrăm în bugetul alocat acestora. Poate unii sunt nemulțumiți, poate cuantumul burselor li se va părea multora prea mic, însă, numărul elevilor care primesc bursă s-a triplat față de semestrul I al acestui an școlar și am ajuns astfel la un număr de 12.864 de burse față de doar 4.730 câte au fost acordate pentru semestrul I al acestui an școlar. De aceea, pentru a-i recompensa cum se cuvine pe elevii care au făcut performanță, în baza unui amendament făcut în ședința Consiliului Local al Sectorului 4, am decis ca toți copiii care au obținut primele locuri la olimpiadele școlare municipale și naționale să primească bani în plus, sub forma unor stimulente”, a explicat directorul general al Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, Ana Maria Mocăniță.

“Pentru că suntem condiționați de limitele bugetare, am decis să recompensăm, totuși, eforturile deosebite ale celor mai buni elevi din sectorul nostru, pe care vom continua să-i susținem, indiferent de domeniile în care excelează, limba română sau limbi străine, matematică sau artă”, a explicat la rândul său, Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță.

Astfel, potrivit deciziei Consiliului Local al Sectorului 4, elevii care, în anul școlar trecut (2017 – 2018), au obținut primele locuri la olimpiadele școlare municipale vor primi următoarele sume: câte 500 de lei, cei care au obținut locul I, 300 de lei – locul II și 100 de lei – locul III. Stimulentele pentru elevii care au obținut primele locuri la olimpiadele școlare naționale vor fi în cuantum de: câte 2.000 de lei, pentru cei care au obținut locul I, câte 1.500 de lei, pentru cei care au ocupat locul II și câte 1.000 de lei – în cazul celor care au ocupat locul III, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.