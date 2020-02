Numarul firmelor radiate a scazut in ianuarie 2020 cu 29,06%

Numărul firmelor radiate a scăzut în ianuarie 2020 cu 29,06%, comparativ cu perioada similară a anului trecut, ajungând la 4.878, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti - 714 firme (cu 39,59% mai puţine faţă de ianuarie 2019) şi în judeţele Cluj - 211 (minus 51,83%), Constanţa - 210 (minus 3,23%) şi Iaşi - 198 (minus 3,41%), conform Agerpres.

La polul opus, cele mai puţine radieri au fost consemnate în judeţele Ialomiţa, respectiv 34 (în scădere cu 66,99% faţă de anul aceeaşi lună din 2019), Covasna - 35 (minus 52,70%) şi Călăraşi - 37 (minus 31,48%).

Creşteri ale numărului de radieri au fost înregistrate doar în judeţele Mehedinţi (plus 31,97%), Bacău (plus 10,83%) şi Hunedoara (plus 4,35%).

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor - 1.358 (minus 28,49% raportat la ianuarie 2019), construcţii - 493 (minus 16,86%) şi industria prelucrătoare - 392 (minus 42,27%).