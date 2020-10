Numarul infectaților COVID va crește progresiv in zilele urmatoare

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a comentat ultimele cifre făcute publice de Grupul de Comunicare Strategică și spune că numărul cazurilor de bolnavi Covid-19 din țara noastră o să crească progresiv. „Vom avea o creștere progresivă și-n următoarele zile. Măsurile luate ar trebui să-și facă efectul în două sau trei săptămâi. În contextul european al cazurilor […] The post Numărul infectaților COVID va crește progresiv în zilele următoare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.