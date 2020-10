Numarul militarilor care patruleaza pe strazi in Franta, suplimentat de la 3.000 la 7.000 in urma atentatului de la bazilica din Nisa

Numarul militarilor care patruleaza pe strazi in cadrul Operatiunii Sentinelle - pentru a pazi lacasurile de cult si scolile in Franta - a fost suplimentat de la 3.000 la 7.000, a anuntat Emmanuel Macron la Nisa, dupa "atacul terorist islamist" in care "Franta a fost atacata", soldat cu trei morti la Bazilica Notre-Dame, relateaza AFP.