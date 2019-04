Numarul mortilor a ajuns la 310 persoane in Sri Lanka! Autoritatile sunt in alerta

sri lanka google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bilantul victimelor exploziilor din Sri Lanka a ajuns la 310 persoane, conform unui purtator de cuvant al politiei, scrie The Guardian, conform news.ro. De asemenea, ambasada SUA a informat ca a fost gasit un pachet suspect la gara Kolpetty din Colombo. Echipele de dezamorsare a bombelor se afla la fata locului. Ambasada avertizeaza lumea sa evite zona si sa ramana vigilenta. Unul dintre atacatorii care s-au sinucis in timpul atentatului era un suspect care fusese arestat acum cateva luni in conexiune cu un incident in Mawanella in care au fost avariate mai multe statui ale lui Buddha, a informat ministrul Autostrazilor Kabir Hashim luni noaptea. „Unul dintre ofiterii mei de securitate a fost ranit in ...