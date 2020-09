Numarul rezervarilor last minute s-a dublat in sezonul estival, iar pretul unui sejur a scazut cu 21%

Numărul rezervărilor last minute s-a dublat în sezonul estival de anul acesta, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce tariful mediu al unui pachet de cazare pentru două persoane, trei nopţi, în acest sezon estival a scăzut cu aproximativ 21%, comparativ cu 2019, a anunţat marţi platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro.

"Pe fondul pandemiei, sezonul estival a început anul acesta cu o lună întârziere, însă platforma Travelminit.ro a reuşit să depăşească volumul rezervărilor din anul trecut. Tichetele şi cardurile de vacanţă au fost printre principalele metode de achiziţie a vacanţelor care au contribuit la repornirea turismului intern. De asemenea, s-a observat tendinţa turiştilor de a rezerva cu precauţie vacanţe. Aproximativ 60% dintre aceştia au preferat anul acesta concediile de tip last-minute, rezervate chiar cu mai putin de 48h înainte de începerea vacanţei, contrar tendinţelor din anii trecuţi când rezervările se făceau timpuriu pentru a profita de oferte early booking", au anunţat într-un comunicat reprezentanţii platformei, potrivit news.ro.

Compania anunţă totodată o creştere semnificativă a numărului de rezervări last minute şi cu anulare gratuită în sezonul estival din acest an.

"Perioada iulie-august era de fel destinată concediilor în afara ţării, în timp ce vacanţele erau rezervate de români şi plătite uneori chiar şi cu un an înainte pentru a se beneficia de preţuri reduse. Pandemia însă a schimbat, printre altele, şi comportamentul turiştilor, aceştia preferând anul acesta să opteze pentru vacanţe interne de tip last-minute. După ce au analizat evoluţia virusului, turiştii au pus în balanţă avantajele şi dezavantajele călătoriilor interne în contextul restricţiilor", arată platforma.

Potrivit statisticilor publicate de platforma de rezervări hoteliere Travelminit.ro, numărul rezervărilor efectuate cu 1, 2 sau 14 zile înainte de check-in s-a dublat în sezonul estival din 2020, comparativ cu anul trecut. Totodată, 75% dintre clienţi au ales rezervările fără avans sau cu anulare gratuită în perioada iulie-august 2020, 10% creştere faţă de acelaşi interval al anului trecut.

"Informaţiile privind prevenirea coronavirusului disponibile pe platforma Travelminit au cântărit foarte mult pentru turişti, care au ales în rezervarea vacanţelor filtrul COVID-19. Acesta include o serie cuprinzătoare de măsuri, precum dispenser de soluţii dezinfectante, covoraşe dezinfectante, măsuri preventive pentru siguranţa personalului, procedura de check-in/plată, condiţiile de servire a mesei, procedurile de curăţenie cu dezinfectanţi profesionali, serviciul de wellness etc. Peste 1.400 de proprietăţi dintre cele existente pe platforma de rezervări au adăugat informaţii referitoare la modul în care gestionează prevenirea răspândirii virusului în locaţie", spun reprezentanţii Travelminit.ro.

S-au primit peste 11.300 de recenzii utile pe platformă legat de modul în care au fost respectate măsurile de prevenţie de către hotelieri.

Destinaţiile de vacanţă preferate ale românilor în această vară au fost litoralul, Delta Dunării şi zonele de munte.

"Încă reticenţi la călătoriile în afara ţării şi confuzi cu privire la condiţiile de călătorie în străinătate, care se schimbau de la o zi la alta, românii au optat pentru concedii pe plaiurile mioritice, în zone izolate sau în destinaţii ofertante din punct de vedere al activităţilor în aer liber. Astfel, Delta Dunării şi zonele de munte au ocupat primele locuri în preferinţele românilor, în vreme ce turismul balneo sau city break-urile în oraşele mari din România au suferit scăderi pe fondul măsurilor de prevenţie COVID-19 şi a amânării evenimentelor şi festivalurilor", anunţă compania.

De asemenea, interesul românilor faţă de litoralul românesc rămâne neschimbat faţă de anul trecut.

Căutările şi rezervările pe Travelminit.ro au crescut cu aproximativ 50% în sezonul de vară 2020 faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în luna august înregistrându-se 3,1 milioane de vizitatori pe platformă, cu 55% mai mult decât anul trecut. Această creştere se explică prin interdicţiile de călătorie şi anul acesta mulţi turişti au apelat la turismul intern.

"Totodată, plata cu tichetele şi cardurile de vacanţa au avut un rol important în această creştere, deoarece Travelminit.ro acceptă toate tipurile de tichete şi carduri de vacanţă în rezervarea vacanţelor, iar pe platformă sunt listate peste 3.100 de unităţi de cazare care primesc astfel de metode de plată", mai anunţă compania.

De asemenea, în medie, preţul unui sejur pentru 2 persoane în sezonul estival 2020 a scăzut cu 21% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

"În pofida previziunilor care anunţau că vom plăti mai mult pentru vacanţele de după pandemie, că vor creşte preţul unităţile de cazare, iar cele care vor reuşi să supravieţuiască vor dori să îşi recupereze rapid pagubele şi să acopere costurile legate de COVID-19, hotelierii prezenţi pe platforma Travelminit.ro au preferat să adopte strategii benefice pe termen lung", precizează compania.

Astfel, preţul mediu al unui pachet de cazare pentru 2 persoane, 3 nopţi, în sezonul estival de anul acesta a fost de 893 lei, comparativ cu 1.020 lei în 2019, o scădere de aproximativ 21%. În timp ce rezervările plătite cu tichete sau card de vacanţă au avut o scădere de doar 6%.

“Tragem linie la finalul acestui sezon 'altfel', care ne-a scos pe toţi din zona de confort şi suntem mândri de partenerii noştri şi de modul în care am gestionat împreună această situaţie fără precedent. Faptul că, în plină stare de urgenţă, numărul partenerilor noi Travelminit a crescut cu 31%, ajungându-se la 5500 de cazări disponibile pe platformă şi că, în ciuda scăderilor raportate la nivel naţional, noi am depăşit volumul rezervărilor de anul trecut, demonstrează că am reuşit să transformăm această criză într-o oportunitate” a declarat Ferenc Rigo, fondator şi CEO al platformei de rezervări hoteliere Travelminit.ro.

Travelminit.ro este unul dintre cei mai mari jucători pe piaţa rezervărilor hoteliere din România care acceptă şi plata prin vouchere de vacanţă. Oferta Travelminit.ro conţine 5.500 de proprietăţi din Romania, printre care hoteluri, pensiuni, apartamente, case de oaspeţi, cabane şi campinguri din toate regiunile ţării. Platforma a înregistrat peste 620.000 de înnoptări în 2019 şi o valoare totală a rezervărilor de 13 milioane de euro.