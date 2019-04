Nume grele nominalizate la Peabody Awards 2019

Peabody google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Au fost anuntate nominalizarile pentru Peabody Awards, premii care recompenseaza programe de televiziune si de radio si alte produse media. Intre cei 60 de nominalizati in categoriile divertisment, stiri, podcast, web si documentar, se numara productii HBO, Netflix si BBC America. Descarci ilegal "Game of Thrones"? Vezi ce poti pati Jurnalistul si producatorul Ronan Farrow, premiat cu Pulitzer, va fi gazda celei de-a 78-a editii a galei premiilor Peabody, care va avea loc pe 18 mai, la New York. Actrita Rita Moreno va fi recompensata cu premiul Peabody pentru intreaga cariera. Nominalizarile pentru editia din acest an au fost alese de un juriu format din 19 membri din peste 1.200 de productii inscr ...