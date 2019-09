Nume neasteptate pe lista suspectilor din ancheta fetelor disparute din Caracal

Alexandra si Luiza google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lista suspectilor in cazul tragediei de la Caracal se mareste. Procurorul Cristian Popescu din Caracal impreuna cu alti trei politisti vor si audiati la Sectia pentru investigare a magistratilor. Deocamdata, ei sunt citati in calitate de martori, dar odata cu inceperea urmaririi penale in rem pe persoana, asta presupune ca automat calitatea lor va fi de suspecti. Monstrul de la Caracal, dus la sediul politiei din Capitala. Ce se intampla cu Gheorghe Dinca - UPDATE Tot in cadrul anchetei este asteptat raportul scris din partea procurorului Bogdan Licu. Procurorul Popescu este cel care a coordonat descinderea de la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in noaptea de 25 spre 26 iulie. In dosar au avut ...