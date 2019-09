Numele din ALDE avute in vedere de Viorica Dancila

Dancila google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD ia in calcul o noua varianta pentru a rezista la Palatul Victoria! Premierul Viorica Dancila doreste sa rupa ALDE, aducand la guvernare un senator si doi deputati din partidul lui Tariceanu. Este vorba despre senatorul Ionut Sibinescu si deputatii Ion Cupa si Stefan Alexandru Baisanu, conform surselor Antena3. Ei ar urma sa ocupe locurile lasate vacante de ministrii ALDE. Tratative intre PSD si o factiunea din ALDE anti Tariceanu Amintim ca Teodor Melescanu s-a aflat, astazi, la Palatul Victoria, pentru o discutie cu premierul Viorica Dancila, acesta lipsind la prima sedinta de Senat dupa alegerea in functia de presedinte al acestui for. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina ...