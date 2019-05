Numele lui Puiu Popoviciu, in New York Times. Trump a cerut anchetarea principalului sau rival

Apelurile lansate de preşedintele SUA, Donald Trump, pentru investigarea adversarilor politici au intensificat întrebările dacă solicitările transparente adresate Departamentului Justiţiei pot fi considerate abuz de putere în scopul creşterii şanselor de a fi reales în funcţie, scrie New York Times.

Într-un interviu acordat duminică, Donald Trump, un politician republican, a cerut investigarea afacerilor în China efectuate de Hunter Biden, fiul fostului vicepreşedinte Joseph Biden, candidatul din cadrul Partidului Democrat considerat de consilierii actualului lider de la Casa Albă principala ameninţare în cursa prezidenţială din 2020.

În ultimele săptămâni, Donald Trump a cerut lansarea unor investigaţii privind afacerile lui Hunter Biden în Ucraina, un efort amplificat de Rudolph Giuliani, avocatul personal al preşedintelui.

"Este o ruşine sută la sută", a declarat Donald Trump într-un interviu acordat moderatorului Steve Hilton, de la postul tv Fox News, răspunzând la o întrebare dacă trebuie investigate legăturile financiare ale familiei Biden în China.

"A fost cea mai recentă dintr-o serie lungă de afirmaţii făcute de domnul Trump prin care a sugerat că vrea investigaţii penale asupra unor adversari politici precum Hillary Clinton, John Kerry şi Comitetul Naţional Democrat; declaraţia intervine în contextul în care preşedintele pare să fie preocupat în mod special de candidatura lui Joseph Biden la preşedinţie", comentează cotidianul The New York Times, observând că sunt presiuni asupra procurorului general, William Barr, care vrea să navigheze între solicitările preşedintelui şi reafirmarea independenţei Departamentului Justiţiei faţă de politică.

"Este vorba de o încălcare teribilă a normelor de către preşedinte prin apelurile publice de investigare a adversarilor politici", afirmă Jack Goldsmith, profesor la Facultatea de Drept a Universităţii Harvard şi fost adjunct al procurorului general în primul mandat al preşedintelui George W. Bush.

Jack Goldsmith a observat că nu este prima dată când Donald Trump a semnalat că ar putea interveni în atribuţiile sistemului penal. "Însă, până acum, subordonaţii de la Casa Albă şi din Departamentul Justiţiei practic l-au ignorat". "Trump a încălcat normele, dar oficialii din cadrul ramurii executive nu au făcut până acum acest lucru", a subliniat Goldsmith.

Hunter Biden pare să fie ţinta principală a lui Donald Trump şi a aliaţilor acestuia. Atenţia se concentrează pe viaţa sa personală, inclusiv pe incidentul excluderii din Forţele Navale în 2014 din cauza folosirii de cocaină, dar şi pe cariera în afaceri, care a inclus numeroase roluri ce s-au intersectat cu activităţile politice ale tatălui său. În al doilea mandat de vicepreşedinte al SUA al lui Joseph Biden, Hunter Biden a intensificat activităţile de afaceri în străinătate. În afară de activităţile din Ucraina pentru compania energetică Burisma, Hunter Biden i-a oferit consiliere omului de afaceri român care are legături cu SUA Gabriel Popoviciu, ale cărui afaceri în domeniul imobiliar au fost investigate, afirmă surse citate de cotidianul The New York Times. Investigaţia, care a intervenit în contextul în care SUA şi aliaţii au cerut României să intensifice combaterea corupţiei, a condus la condamnarea lui Popoviciu.

În interviul acordat Fox News, Donald Trump a afirmat că Hunter Biden şi un partener de afaceri al acestuia, Devon Archer, au fost implicaţi în administrarea unui fond care a primit investiţii din partea Băncii China, deţinută de instituţii guvernamentale chineze.