Draga Adela, Numele meu este Oana si am 25 de ani. Sunt intr-o relatie de 5 ani, iar la anul urmeaza sa facem nunta. Problema este ca iubitul meu este destul de agresiv in unele situatii… nu pot sa-i reprosez nimic… Pe scurt, nu pot sa am o discutie serioasa cu el despre ce nu imi place in atitudinea lui pentru ca se aprinde foarte repede.

Tin sa mentionez ca nu este ceva recent, asa a fost intodeauna, nu stiu de ce abia acum am inceput sa iau lucrurile in serios. De multe ori am tot zis ca pun punct acestei relatii, dar am trecut mereu peste. Stie cum sa ma faca sa-l iert, de fiecare data, cu vorbe bune, iertari, cadouri etc. E sofer si ne vedem la saptamana, desi nu stiu daca asta are neaparat legatura cu problemele noastre.

Ne intelegem mult mai bine la telefon cand e plecat, decat fata-n fata. El nu e un om rau, are si calitati, dar nu mai au nicio valoare uneori. Chiar nu stiu ce sa fac, fericita nu sunt asa cum mi-as dori, dar imi e greu sa iau si o decizie sa plec, mai ales ca sunt singura in tara (familia mea e plecata in Spania, eu am ramas aici pentru el). Mi-as dori sa pot vorbi cu el, sa fie mai calm, sa ne rezolvam problemele, dar stiu ca nu am cu cine, el doar promite multe! Spune-mi tu ce sa fac… Multumesc!

Draga Oana, Spui ca abia acum iti pui problema faptului ca nu esti fericita in aceasta relatie. Probabil pentru ca realizezi ca urmeaza sa va casatoriti si incepi sa te gandesti serios daca chiar vrei sa traiesti in felul acesta tot restul vietii. Nu e ok sa nu poti discuta cu omul tau despre orice problema.

Nu e ok sa-ti fie frica de el. Si nu e ok sa te mariti cu el inainte ca toate aceste lucruri sa fie clare. Intrebarea este: cat de mult esti dispusa sa lasi de la tine in aceasta relatie? Pana la urma, casatoria nu e ceva decisiv, s-au mai vazut divorturi. Insa de ce sa te complici cand ai putea sa rezolvi lucrurile de la inceput?

Pur si simplu ii spui: „Eu nu ma marit cu un om in fata caruia mi-e frica sa vorbesc. Refuz sa ma mai las influentata de furia ta.” Pana la urma, ce poate sa faca? Daca vede ca nu ti-e frica de el se va potoli. Te-a lovit vreodata? Daca o va face acum, vei avea un motiv serios ca sa te desparti de el. Daca se potoleste, cu atat mai bine. Daca nu, ce ai de pierdut? Singura solutie pentru a rezolva aceasta situatie e sa iei taurul de coarne.

